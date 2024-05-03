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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавший

Гладков: мужчина пострадал в результате атаки дрона на белгородское село

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село в деревне Шебекинского городского округа подверглось атаке дрона, в результате был ранен мужчина.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом», — говорится в публикации.

Губернатор сообщил, что в результате инцидента осколочные ранения спины и конечностей получил мужчина, его доставляют в областную клиническую больницу.

Также сильные повреждения получил автомобиль, еще три транспортных средства, находившиеся рядом, повреждены осколками. В соседнем здании выбито окно.

До этого Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Белгородской области при помощи беспилотника, один человек пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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