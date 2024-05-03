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Экс-премьер Украины рассказал о главной задаче будущего правительства страны

Азаров: новым властям Украины нужно отменить все акты, принятые после 2014 года

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Нина Зотина/РИА Новости

Новому правительству Украины необходимо будет отменить и признать ничтожными все акты в стране, которые были приняты после государственного переворота 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Когда наконец эта шайка уйдет от власти и придет нормальное правительство, оно должно будет принять одно единственное решение – все акты, принятые после государственного переворота, признать юридически ничтожными и отменить», — подчеркнул он.

По его словам, на данный момент на Украине «сложился театр полного абсурда», поскольку глава государства может подписывать какие угодно документы.

До этого Азаров заявлял, что государственный долг Украины за два года вырос на 62%, это говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подсадил страну «на иглу» внешнего кредитования и продал ее за награды и право быть помещенным на обложки западных журналов.

Ранее жители Украины назвали самую большую угрозу для страны.

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