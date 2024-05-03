Индия рекордно увеличила закупки российской нефти

Индия в апреле закупала российскую нефть в объеме 1,96 баррелей в сутки (б/с), что является самым высоким показателем с июля 2023 года. Об этом пишет газета The Indian Express со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler.

Объем поставок по сравнению с мартом вырос на порядка 19%. Доля российского сырья в общем индийском импорте нефти по итогам месяца составила 40,3%.

В конце февраля Вашингтон внес в черный список российскую государственную судоходную компанию «Совкомфлот» и 14 связанных с ней танкеров. После этого индийские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от поставок танкерами «Совкомфлота», опасаясь вторичных санкций. Пауза, однако, была недолгой. Данные отслеживания судов показывают, что за последнюю неделю как минимум два танкера «Совкомфлота» слили нефть в индийских портах.

Ранее «Совкомфлот» переименовал попавшие под санкции США танкеры в честь городов России.