Юран заявил, что ему не стыдно за свою работу в «Пари НН»

Тренер Сергей Юран, который 29 апреля был уволен из «Пари НН», оценил свою работу в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне за нее не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас за два дня до матча с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы останемся в элите», — сказал Юран.

Также Юран отметил, что если он окажется в Нижнем Новгороде, то сможет смотреть в глаза болельщикам.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 13‑е место и в стыковых матчах с «Родиной» сохранила место в РПЛ.

Специалист покинул пост после поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5.

«Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком», встреча состоится 5 мая, начало игры — 19:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о переговорах с тренером Юраном.