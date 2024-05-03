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Стало известно, кто в G20 выступил против конфискации активов России

FT: Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия активов РФ

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Adnan Abidi/Reuters

Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия заблокированных активов России. Страны опасаются за будущее собственных средств на Западе, пишет Financial Times.

Вопрос конфискации «расколол» G20. США, Канада и Великобритания активно выступают за изъятие активов РФ. Между тем Япония, Франция, Германия и Италия сохраняют осторожную позицию.

Председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард также предупредила о возможных последствиях изъятия и использования российских активов.

«Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить и который вы хотели бы, чтобы Россия уважала», — отметила Лагард.

До этого в России разработали варианты ответов на конфискацию замороженных активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в ЕС российских активов.

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