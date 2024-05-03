Италия готовит девятый пакет военной помощи Украине, который будет включать систему ПВО Samp-T. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

Конкретный список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, однако, согласно статье, в новые поставки могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса «земля-воздух».

Италия владеет пятью установками, из которых предназначена для отправки система, которая находится в Словакии. Две установки защищают воздушное пространство Италии, а еще третья есть в Кувейте. Четвертая находится в резерве, отметило издание.

Газета выяснила, что новый пакет хотят оформить до встречи «Большой семерки», которая пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

Ранее Зеленский отчитался перед главой МИД Британии о делах на фронте.