За подрывом «Северных потоков» стоят США. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с политическим советником и однофамильцем премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном.

Он напомнил, что идея НАТО в том, чтобы действовать в интересах всех членов Североатлантического альянса. При этом лидеры блока — США — «разрушили внутреннее энергоснабжение» одного из крупнейших членов НАТО — Германии.

«США стояли за разрушением «Северного потока», — подчеркнул журналист.

Он задался вопросом, как же после этого Германия и США могут оставаться вместе, в одном союзе.

По мнению Карлсона, НАТО «препятствует суверенитету» стран, а не укрепляет его. Он призвал «немедленно распустить Североатлантический альянс.

Журналист назвал существование военного блока одним из примеров того, что Запад не пытается «сохранить собственную цивилизацию», а, напротив, хочет ее уничтожить.

До этого Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.