Четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу

Четверо пьяных авиапассажиров из Ирландии устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу. Об этом сообщает The Olive Press.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина на Ибицу. На борту самолета оказались четверо пьяных пассажиров, которые устроили дебош. Сообщается, что они также совершили нападение на бортпроводницу — детали произошедшего не уточняются.

В результате капитан воздушного судна принял решение о досрочной посадке. Самолет сел в аэропорту Пальмы на острове Майорка. По информации Irish Mirror, ирландских граждан, устроивших беспорядки, попросили покинуть рейс. Отмечается, что теперь дебоширам грозят штрафы за нарушение воздушной безопасности.

Ранее петербурженка устроила авиадебош и попыталась открыть дверь самолета в воздухе.