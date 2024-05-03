Директор от РФ в МВФ назвал безвыходным положение богатых стран

Богатые страны, включая США, оказались в безвыходном положении из-за большого государственного долга. Об этом заявил исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.

В номинальном выражении у США самый большой госдолг в мире — он превышает $34 трлн. По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил $304 млрд.

«Главный вопрос — что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение — безвыходное», — считает он.

По его словам, бедные страны могут списывать или реструктурировать долги, а у богатых есть несколько возможностей: достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его в течение ряда лет в зависимости от целей по срокам сокращения госдолга, медленно сокращать госдолг в сочетании с неизбежной рецессией.

Исполнительный директор отметил, что также можно уменьшить госдолг за счет роста экономики или его обесценивания за счет инфляции, при этом МВФ в своих оценках исключает для США все указанные возможности.

По мнению Можина, США остается «ничего не делать и смотреть, как этот долг бесконечно растет», или выбрать «самый отвратительный вариант», представляющий одностороннюю реструктуризацию долговых обязательств, при которой это сделают только для центральных банков всех стран мира.

Ранее Bloomberg писал, что в 88% сценариев госдолг США превысит критический уровень к 2034 году.