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Иркутянин натравил на годовалого ребенка ротвейлера, девочка в тяжелом состоянии

В Тайшете ротвейлер напал на годовалого ребенка

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Depositphotos

Годовалый ребенок из Иркутской области попал в больницу после того, как вместе с матерью отправился к знакомому. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тайшете. По версии следователей, 35-летняя родительница с дочерью пришла в дом к знакомому, где они употребляли алкогольные напитки. Во время застолья между россиянами завязалась драка.

После конфликта женщина вывела ребенка на веранду и стала вызывать такси. В этот момент хозяин дома спустил с цепи ротвейлера и натравил на девочку, после чего стал избивать ее мать.

Россиянке удалось вырваться, схватить девочку и на подъехавшем такси отправиться в больницу.

«Ребенок госпитализирован с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи и находится в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Медики оперативно донесли информацию до правоохранительных органов. Сотрудники СК выехали на место, чтобы провести все необходимые следственные действия.

Знакомого женщины задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Сочи мужчина избил соседа за просьбу убрать за собакой.

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