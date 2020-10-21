Гоша Куценко повторно заразился коронавирусом
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на агента актера.
На своей странице в Instagram Куценко подтвердил факт заражения. «Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам», — попросил актер, порекомендовав поклонникам носить маски и соблюдать дистанцию.
Из-за болезни артиста спектакль Love Letters с его участием перенесен на 8 декабря.
В начале октября Куценко рассказывал, что переболел коронавирусом. Несмотря на это, заражение произошло повторно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Пиарится как может»: Куценко ответил блогерше на обвинения
— Гошу Куценко обвинили в домогательствах