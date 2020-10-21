Гоша Куценко повторно заразился коронавирусом

Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на агента актера.

На своей странице в Instagram Куценко подтвердил факт заражения. «Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам», — попросил актер, порекомендовав поклонникам носить маски и соблюдать дистанцию.

Из-за болезни артиста спектакль Love Letters с его участием перенесен на 8 декабря.

В начале октября Куценко рассказывал, что переболел коронавирусом. Несмотря на это, заражение произошло повторно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Пиарится как может»: Куценко ответил блогерше на обвинения

— Гошу Куценко обвинили в домогательствах

— Гоша Куценко отреагировал на обвинение в домогательствах