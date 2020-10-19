Патриарх утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд Екатеринбургской епархии решил отлучить схимонаха Сергия от церкви за «нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов».

Подчеркивается, что схимонах Сергий был вызван в суд, но не явился на заседание.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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