Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал огурец

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Кадр из фильма Scaredy Cat The Movie Кадр из фильма Scaredy Cat The Movie
Кадр из фильма Scaredy Cat The Movie
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В Сети прошла премьера хоррор-фильма «Трусишка» — первого, по словам его авторов, фильма ужасов для кошек.

Главный герой анимационной картины — кот, а главный злодей — огурец, пугающий кота. «Коту нужен спрей-маринад, чтобы превратить эти огурцы в соленые», «Кота у меня больше нет, но я посмотрю фильм в память о нем», «Заслуживает «Оскара», — тепло отзываются зрители о фильме в комментариях на YouTube.

В основу сюжета легло распространенное мнение, что кошки боятся огурцов. При создании «Трусишки» были использованы звуки, привлекающие внимание животных.

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