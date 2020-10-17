Популярный украинский фитнес-блогер умер от COVID-19

Популярный украинский блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук умер от остановки сердца после заражения коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила его супруга София.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала женщина.

Она пояснила, что Стужук ранее имел проблемы с сердцем. Из-за осложнений на организм во время лечения блогер впал в кому. Он не приходил в сознание более суток, а затем скончался.

Несколько дней до этого мужчина рассказывал в социальных, как протекает его болезнь.