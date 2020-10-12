Фадеев отреагировал на попадание Агутина в лонг-лист «Грэмми»

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на попадание российского исполнителя Леонида Агутина в лонг-лист номинаций американской музыкальной премии «Грэмми».

В Instagram он признался, что всю жизнь мечтал получить «Грэмми» и очень обрадовался новости об Агутине. «Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать!» — написал он, добавив, что тоже будет стараться войти в списки премии.

La Vida Cosmopolita претендует на номинации «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в «длинном списке» номинаций «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

Леонид Агутин выпустил состоящий из 11 песен альбом 27 марта 2020 года. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

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