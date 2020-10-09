«Союзмультфильм» объяснил удаление «золотой коллекции» с YouTube

Киностудия «Союзмультфильм» объяснила удаление «золотой коллекции» мультфильмов с YouTube, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.

Анимационные работы будут перемещены на популярные российские видеосервисы. Таким образом их хотят защитить от контрафактного копирования. «Годы незаконного распространения снизили понимание ценности «золотой коллекции», и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус», — рассказали в студии.

Советские мультфильмы, короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты теперь можно посмотреть на платформе Premier. Популярные мультфильмы «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «38 попугаев» и другие будут доступны бесплатно.

Всего с YouTube были удалены более 1000 работ «Союзмультфильма».

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