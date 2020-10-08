Роднянский снимет фильм о схиигумене Сергии

Продюсер Александр Роднянский в беседе с изданием «Подъем» рассказал, что снимет художественный фильм об отлученном от церкви схиигумене Сергии.

В основу сюжета лягут репортажи «Сердце русской тьмы» журналиста Максима Мартемьянова. «Мы купили на них права и дальше будем развивать. Это процесс на несколько лет, к сожалению, это длинная дорога», — признал он.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого Екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за истязания детей в Среднеуральском женском монастыре.

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