В Госдуме предложили устанавливать возрастной ценз на песни рэперов

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы — в частности, композиции рэп-исполнителей.

По словам Вторыгиной, она регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие возрастных ограничений на песни, в которых поется о сексе, запрещенных веществах и чрезмерной трате денег. «Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов», — цитирует Вторыгину РИА «Новости».

Депутат предложила прекратить радио- и телевещание таких песен в дневное время и ограничить доступ к ним несовершеннолетних в интернете.

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