Умер американский певец Джонни Нэш

В США умер исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сына певца.

На момент смерти певцу было 80 лет.

«Он был прекрасным отцом и семьянином. Он любил людей и мир. <...> Семья была для него всем», — цитирует портал сына музыканта Джона Нэша-третьего.

Он сообщил, что артист скончался по естественным причинам.

Джонни Нэш в Хьюстоне в 1940 году. Он начал свою музыкальную карьеру в 1957 году. Исполнитель получил мировую известность после выхода в 1972 году сингла I Can See Clearly Now («Теперь я могу ясно видеть»). Тираж этой песни превысил миллион копий.