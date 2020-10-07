Умер американский певец Джонни Нэш
Антон Демидов
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В США умер исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сына певца.
На момент смерти певцу было 80 лет.
«Он был прекрасным отцом и семьянином. Он любил людей и мир. <...> Семья была для него всем», — цитирует портал сына музыканта Джона Нэша-третьего.
Он сообщил, что артист скончался по естественным причинам.
Джонни Нэш в Хьюстоне в 1940 году. Он начал свою музыкальную карьеру в 1957 году. Исполнитель получил мировую известность после выхода в 1972 году сингла I Can See Clearly Now («Теперь я могу ясно видеть»). Тираж этой песни превысил миллион копий.