Пьяный пензенец вонзил нож в спину подростку на детской площадке

В Пензе мужчина отделался условным сроком за нападение с ножом на ребенка
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Пензе суд приговорил 39-летнего местного жителя к двум годам условно за нападение с ножом на 14-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во дворах домов на улице Тепличной. Пьяный мужчина находился дома, услышал с улицы громкие крики детей и разозлился. Он взял со стола два ножа, вышел из подъезда и направился к спортивной площадке, где играли дети. На улице он начал без причины ругаться матом на окружающих, а затем ударил ножом в спину 14-летнего мальчика.

Подросток получил травмы, которые суд расценил как легкий вред здоровью. В суде пензенец признал вину, извинился перед потерпевшим и выплатил 50 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и обязал выплатить подростку 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее в Петербурге арестовали юношу, который напал на подростка ради куртки и кофты.

 
