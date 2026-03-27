В Орске гуляющие подростки нашли на обочине автолюльку с младенцем

В Орске 17-летний подросток нашел младенца в автолюльке на обочине дороги напротив здания полиции, сообщает Урал56.Ру. По данным издания, мать ребенка ехала на такси, но водитель брызнул в нее перцовым газом и вытолкал из машины, а люльку пытался подкинуть.

Старшеклассник по имени Макар рассказал журналистам, что нашел младенца, когда провожал подругу домой, и они вместе шли по улице Нефтяников. По словам школьника, комбинезон ребенка был расстегнут, несмотря на прохладную погоду, а рядом валялись личные вещи. Подростки обратились к дежурному сотруднику полиции и вместе с ним занесли автолюльку в здание отделения.

Источники Урал56.Ру утверждают, что найденный младенец — ребенок женщины, на которую ранее напал таксист. Собеседники издания предположили, что он пытался подбросить оставшегося в машине малыша в отделение полиции, но не смог и оставил на обочине.

По их словам, водителя задержали и собираются завести на него уголовное дело.

Ранее полураздетую трехлетнюю девочку нашли на улице в российском городе.