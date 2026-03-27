На производителя «Ацикловира» написали письмо в администрацию президента

Компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) направила в администрацию президента России письмо с просьбой установить внешнее управление над комбинатом «Акрихин». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В настоящее время предприятие находится в собственности польско‑голландской компании Polpharma и выпускает ряд лекарственных препаратов, в том числе противовирусный «Ацикловир» и «Капотен» для пациентов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями.

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо «Биннофарм Групп», адресованное главе администрации президента РФ Антону Вайно. В обращении компания просит перевести фармкомпанию «Акрихин» под внешнее управление. По версии компании, такая мера необходима из‑за действий владельца предприятия — Polpharma Group (зарегистрирована в Нидерландах). В 2022 году компания заявила о приостановке инвестиций в российские проекты и пожертвовании украинским госпиталям лекарств на 12,8 млн злотых (около 300 млн рубле). Кроме того, после 2022 года Polpharma перерегистрировала товарные знаки продукции, производимой в России, на номинального держателя в Швейцарии, а часть интеллектуальной собственности — за рубежом. В «Биннофарм» считают, что это создаёт риски для бесперебойного выпуска лекарств и может потребовать получения принудительных лицензий.

Еще одним аргументом в пользу внешнего управления стали участившиеся, по данным «Биннофарм», случаи нарушений контроля качества на подмосковном комбинате «Акрихина» — на предприятии проводились проверки.

В «Акрихине» обвинения назвали голословными и не подтвержденными документально. Компания подчеркивает, что поддерживает основные направления госполитики РФ, выполняет стратегию «Фарма‑2030» и демонстрирует устойчивый рост. Кроме того, «Акрихин» активно занимается благотворительностью, в том числе в новых регионах страны.

