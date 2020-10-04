Фильм по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» получил дату премьеры

Полина Рутковская

Фильм по мотивам комикса российской студии Bubble «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат в России 8 апреля 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора картины Disney Studios.

Дата премьеры была объявлена в ходе фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, указано в сообщении.

По сюжету ленты, майор полиции Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского пытается схватить злодея Чумного Доктора, сжигающего Петербург и убивающего оставшихся на свободе преступников.

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