В Германии открыли памятник Горбачеву

Первый в Германии памятник первому президенту СССР Михаилу Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау, передает ТАСС.

По заявлению властей города, монумент был открыт в честь политика, который создал свою деятельность в условиях перестройки и «гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

Памятник шагающего Горбачева выполнен в полный рост. Инициатором его создания стал обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас. Памятник создал скульптор Бернд Гёбель из Галле, он был установлен за счет пожертвований жителей Дессау-Рослау. Монумент расположится перед ратушей города.

Стоит отметить, что до сих пор памятника Горбачеву в полный рост в Германии не было. Ранее был установлен только бюст политика.

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