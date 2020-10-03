Путин поздравил с юбилеем Армена Джигарханяна
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем», — говорится в сообщении.
Российский лидер отметил талант, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом артиста. По его словам, эти качества помогают Джигарханяну воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы.
«Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», — указано в телеграмме.
Глава государства также пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго.
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