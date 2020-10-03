Путин поздравил с юбилеем Армена Джигарханяна

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Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил талант, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом артиста. По его словам, эти качества помогают Джигарханяну воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы.

«Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», — указано в телеграмме.

Глава государства также пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго.

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