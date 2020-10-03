Путин поздравил с юбилеем Армена Джигарханяна

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил талант, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом артиста. По его словам, эти качества помогают Джигарханяну воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы.

«Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», — указано в телеграмме.

Глава государства также пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго.

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