Подпольщик сообщил о ликвидации на Украине секретного груза из Франции

Российская армия в ночь на 14 марта нанесла удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильков под Киевом. Незадолго до атаки на объект доставили новые французские дроны, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Васильков — удар по полигону, откуда запускались БПЛА дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские беспилотники», — написал подпольщик.

Он добавил, что ВС РФ атаковали один из ключевых энергетических объектов региона — Трипольскую ТЭС. Кроме того, удары пришлись по производственным цехам сборки БПЛА в Буче и Ирпене. В Фастове поражена железнодорожная инфраструктура. В населенных пунктах Бровары и Борисполь атакованы тренировочные лагеря. Украинская сторона сообщила о потерях среди личного состава, отметил Лебедев. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

