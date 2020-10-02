Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова.

Чичерина прибыла в Нагорный Карабах 2 октября. К линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе она отправилась после визита в Ереван. В Instagram певицы есть ее фотография в защитном снаряжении с эмблемой армии Армении.

Ранее Чичерина неоднократно бывала на Донбассе, где поддерживала мирных жителей.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Время революции»: звезды обратились к властям Армении и Азербайджана

— Серж Танкян прокомментировал обострение в Карабахе

— Директор ММКФ объяснил отказ от фильма о Карабахе