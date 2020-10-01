Максиму Фадееву вызвали скорую помощь после падения
Александра Лисица
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Продюсеру Максиму Фадееву вызвали скорую помощь после падения с электросамоката на полной скорости, сообщает Super.
Фадеев неудачно упал вечером 30 сентября, сейчас он находится дома и соблюдает постельный режим. У него подозревают серьезный ушиб грудной клетки и переломы ребер.
В беседе с журналистами продюсер подтвердил, что ему трудно дышать и разговаривать.
Электросамокат Максим Фадеев приобрел летом. На нем он передвигается по территории своего загородного дома.
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