Стало известно, когда выйдет фильм Козловского об анархисте

Новый фильм Данилы Козловского «Карамора» выйдет в прокат в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Съемки фильма об анархисте уже начались в Москве. Они продлятся до конца года и будут проходить в разных локациях, которые пока держатся в секрете.

По сюжету, возлюбленная анархиста Караморы погибает в столкновении с представителями тайной организации, и герой планирует месть. Действие картины разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. «Мы все живем этим фильмом, и, надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране», — говорит Козловский, который исполнит в «Караморе» главную роль.

Также в фильме сыграют Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Никита Кукушкин и др.

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