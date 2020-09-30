Директор ММКФ объяснил отказ от фильма о Карабахе

Программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал, почему фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» сняли с внеконкурсной программы киносмотра.

При этом в основной программе конкурса значится фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака». Разлогов подчеркнул, что «Дочь рыбака» — это история не о политике. «Армянская картина посвящена Карабаху, конфликту в его историческом аспекте. Сочли, что картина о войне, которая началась вновь, будет воспринята как открытое выступление на стороне одной страны», — сказал Разлогов, пообещав, что фильм вернут в программу, если ситуация в регионе нормализуется. «В ленте нет ничего против Азербайджана, но она сделана целиком с позиции Нагорного Карабаха», — уточнил он.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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