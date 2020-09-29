В Москве похоронили дочь актера Конкина
Александра Лисица
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На Пятницком кладбище Москвы похоронили дочь актера Владимира Конкина Софию, сообщает «Московский комсомолец».
На похоронах Софии присутствовали ее родственники и знаменитый отец.
Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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