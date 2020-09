Нил Гейман и Netflix анонсировали старт съемок «Песочного человека»

Писатель Нил Гейман анонсировал начало съемок сериала Netflix по его комиксу «Песочный человек»

О том, что съемки стартуют через три недели, он рассказал в Twitter. «Кажется, наконец все воплощается в жизнь», — написал Гейман.

Он также показал подписчикам часть страницы сценария. «В пространстве между вселенными», — говорится на странице.

Возможно, в сериале снимутся озвучившие аудиокнигу «Песочный человек» актеры Джеймс МакЭвой , Майкл Шин, Кэт Деннингс и Тэрон Эджертон.

It's starting to feel real. We begin shooting in 3 weeks, lockdowns permitting. #SandmanonNetflix pic.twitter.com/B4QKU9NooT