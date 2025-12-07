«Краснодар» в большинстве обыграл ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ

«Краснодар» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский ЦСКА.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав 40 очков. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

