Стало известно, кому в 2026 году будут положены бесплатные лекарства

Федеральные льготники, включая пенсионеров и инвалидов, сохранят право на бесплатное получение лекарств в 2026 году, однако в системе появятся уточнения по перечням препаратов и порядку выписки рецептов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Право на льготные лекарства имеют инвалиды, ветераны войны, лица, пострадавшие от радиации, и граждане с социально значимыми заболеваниями. Препараты отпускаются по международному непатентованному названию из перечня жизненно необходимых лекарственных средств.

«Право на бесплатное получение лекарственных средств в 2026 году сохранят все федеральные льготники. Система обеспечения носит стабильный характер, перечень регулярно актуализируется», — сказал Чаплин.

Для получения лекарства необходимо обратиться к лечащему врачу, который выпишет рецепт установленного образца. При отсутствии препарата в аптеке её обязаны заказать в течение нескольких рабочих дней. В случае проблем можно обратиться в страховую медицинскую организацию или в Минздрав.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина до этого отмечала, что бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты. Кроме того, медикаменты в отдельных случаях предоставляются со скидкой в 50%, а полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890. Депутат добавила, что в данный момент половина лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится в России, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 90%.

