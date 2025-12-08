На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Симоньян подарила Путину вазу с надписью о России и Украине

Симоньян подарила Путину вазу из Индии с надписью о воссоединении с Украиной
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

На вазе изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого и размещена надпись на украинском языке: «325 лет воссоединения Украины с Россией». Симоньян купила вазу на рынке у продавца, который не понимал значения надписи.

«Продавцы мне говорят: у нас шикарная португальская ваза. Я смотрю — в смысле, португальская, это же Богдан Хмельницкий», — рассказала Симоньян.

Воссоединение Украины с Россией произошло в 1654 году после решения Переяславской рады. Симоньян вручила подарок от имени телеканала RT, президент поблагодарил ее.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин перехитрил журналистку из Индии, задавшую неудобный вопрос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами