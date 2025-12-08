Симоньян подарила Путину вазу с надписью о России и Украине

Симоньян подарила Путину вазу из Индии с надписью о воссоединении с Украиной

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

На вазе изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого и размещена надпись на украинском языке: «325 лет воссоединения Украины с Россией». Симоньян купила вазу на рынке у продавца, который не понимал значения надписи.

«Продавцы мне говорят: у нас шикарная португальская ваза. Я смотрю — в смысле, португальская, это же Богдан Хмельницкий», — рассказала Симоньян.

Воссоединение Украины с Россией произошло в 1654 году после решения Переяславской рады. Симоньян вручила подарок от имени телеканала RT, президент поблагодарил ее.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

