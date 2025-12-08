Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья под сдачу в аренду

Сдача квартиры в аренду — наиболее доходная сфера для самозанятых в 2025 году. Самые высокие средние чеки зафиксированы в ноябре и феврале, а покупку квартиры лучше планировать уже сейчас. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики Lеvel Group и платформы Консоль.

По данным Консоли, сдача квартиры в аренду — наиболее доходная сфера для самозанятых в 2025 году. Однако вопреки интуитивному ожиданию летнего бума, самые высокие средние чеки приходятся на период с января по февраль, а второй, менее выраженный пик, наблюдается поздней осенью — в ноябре.

Абсолютным лидером по доходности в году является февраль. Так, в Москве средний чек по доходу от аренды в феврале (93 779 руб.) был на 49% выше, чем среднегодовой показатель с марта (63 003 руб.). Январь также демонстрирует высокие цифры по доходам от аренды, часто уступая только февралю. Однако после февральского пика доходность плавно снижается, достигая минимума в летние месяцы (июль-август). Спад особенно заметен в столичном регионе, где спрос на городскую аренду летом падает из-за массовых отпусков. Но уже в сентябре-октябре начинается осеннее оживление рынка, которое перерастает во второй пик в ноябре. Этот рост связан с возвращением арендаторов из отпусков, активизацией деловой активности и поиском жилья студентами и специалистами на новый учебный и рабочий год.

«Любопытно, что рекордные ставки по аренде в 2025 году были зафиксированы не только в столице. Так, в Краснодарском крае разрыв особенно впечатляющий: февральский доход (300 000 руб.) в 4,5 раза превышал летние показатели. Зимний пик — это следствие совокупности факторов: сокращение предложения на фоне высокого спроса после новогодних праздников, начало второго учебного семестра в вузах и, для курортных регионов, горнолыжный сезон. Люди активно ищут жилье, а свободных объектов меньше», — комментирует Александр Авдеев, руководитель проектов развития платформы Консоль.

По данным исследования, каждый четвертый (25%) ориентируются на определенный сезон, когда планируют покупку квартиры, желая поймать более выгодную цену, а 16% выбирают время для покупки, исходя из удобства переезда и ремонта. Для 9% покупателей ключевым фактором является подготовка квартиры к высокому арендному сезону.

При этом, отвечая на вопрос о наиболее благоприятном сезоне для покупки, мнения разделились: 35% считают лучшим временем весну, 33% — зиму, а 21% — лето.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на сезонность спроса для принятия стратегических решений о покупке квартиры. В зависимости от сезона колебания цены на квартиру могут варьироваться в диапазоне 5–10%. Оптимальным временем для покупки является весенний период (март-апрель), — это окно возможностей между двумя пиками арендной доходности.

«Покупка и подготовка квартиры к сдаче зимой и весной дает неоспоримые преимущества. За три-шесть месяцев можно провести все необходимые ремонтные работы, закупить мебель и технику, не теряя драгоценного времени в разгар высокого сезона. В результате, к ноябрьскому пику вы уже получите стабильный доход, а ваш объект будет полностью готов к главному, февральскому, всплеску. Покупка же летом или осенью может привести к тому, что вы не успеете подготовить объект к зимнему максимуму и упустите значительную часть годовой прибыли», — комментирует пресс-служба Lеvel Group.

Интересно, что в уровнях доходов от аренды есть и региональные особенности. Так, курортные регионы (Краснодарский край) достигают пиковой доходности зимой, а в деловых центрах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) ярко выражены зимний и осенний пики. В стабильных регионах, например ЯНАО, высокая доходность сохраняется круглый год с незначительными колебаниями, что делает покупку выгодной в любой момент.

