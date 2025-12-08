На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина попала под новую волну хейта

Певица Лариса Долина попала под новую волну хейта в соцсетях
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певица Лариса Долина попала под новую волну хейта в социальных сетях. На это обратили внимание «Известия».

Как отмечается в статье, артистка рассказала о том, как продала квартиру под влиянием аферистов. Это вызвало новую волну хейта в ее сторону. В соцсетях исполнительницу теперь саму обвиняют в мошенничестве, так как она, как пишут комментаторы, «намеренно ввела в заблуждение» покупательницу ее квартиры Полину Лурье и сотрудников банка. Певица сказала Лурье, что продает пятикомнатную квартиру, поскольку «в ней стало тесно», скрыв, что мошенники торопят ее со сделкой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули аферисты. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 млн рублей для Лурье.

