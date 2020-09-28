Netflix показал тизер мультфильма по мотивам игры Resident Evil

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness.

В видеоролике появляются главные герои картины — Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Мультфильм снят по мотивам серии игр Resident Evil японской компании Capcom, в которых геймеры противостоят страшному вирусу.

Премьера Infinite Darkness запланирована на 2021 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Mortal Kombat, Uncharted и другие экранизации игр в 2021 году

Netflix анонсировал сериал по Resident Evil

Netflix станет полностью доступен на русском языке