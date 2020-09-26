Девочка из Петербурга представит РФ на «Детском Евровидении»

От России на международном конкурсе песни «Детское Евровидение--2020» выступит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».

Отмечается, что девочка одержала победу в финале национального отборочного тура, который прошел в Москве 25 сентября.

«Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем», — прокомментировала свою победу в отборе Феськова.

18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» пройдет 29 ноября. Из-за пандемии коронавируса он состоится в формате телемоста.

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