Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери

Семья актера Владимира Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери Софии.

Как сообщила племянница Софии Дарья Конкина в беседе с изданием «СтарХит», она первой узнала о смерти женщины от работника фитнес-клуба, позвонившего ей ночью. » Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом», — рассказывает Дарья. Сперва она подумала, что звонит мошенник, однако позже в беседе с ней Конкин подтвердил, что дочь в реанимации.

София Конкина была госпитализирована после посещения бассейна в одном из московских фитнес-клубов с диагнозом «утопление». Она скончалась в ночь на 24 сентября.

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