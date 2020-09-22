Наташа Королева обвинила телевидение в скандале с Тарзаном

Певица Наташа Королева во время передачи «Звезды сошлись» заявила, что в скандале с ее мужем виновно телевидение.

По ее мнению, телеканалы не должны создавать скандальные передачи. «Государственные каналы не имеют морального права создавать желтый контент и транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей», — цитирует певицу сайт kp.ru.

Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже актриса Анастасия Шульженко заявила, что якобы не только переспала с Глушко, но и забеременела от него. Кражу она отрицает.

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