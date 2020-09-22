Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, который ранее часто посещал матчи московского «Спартака» и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба, рассказал, как теперь смотрит футбол в СИЗО. Об этом сообщает «Российская газета».

«Интернета у нас нет, запрещено. Есть TV», — рассказал артист, уточнив, что недавнее дерби ЦСКА и «Спартака» он посмотреть не смог, потому что в СИЗО, где он сейчас находится, нет платного канала «Матч Премьер». «Смотрел «После футбола» с Черданцевым», — добавил Ефремов.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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