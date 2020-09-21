«Стрельцов» выйдет в европейский прокат

Спортивная драма Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли выйдет в европейский прокат, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».

С 4 октября «Стрельцова» будут показывать в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Прокатчик — немецкая компания Kinostar Filmverlei в партнерстве с дистрибутором KinoKartina.Tv.

«Стрельцов» станет первой российской картиной в европейском прокате после длительного карантина. «Этот фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, и мы уверены, что он найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов», — говорит гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В основу сюжета фильма легла биография советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

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