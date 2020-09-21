Названы дата и место прощания с Михаилом Борисовым
Александра Лисица
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Названы дата и место прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым, сообщает РИА «Новости».
Гражданская панихида состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина, а похороны пройдут на Востряковском кладбище.
Институт откроет двери 23 сентября в 10:00, само прощание будет проходить с 11:00 до 13:00.
Михаил Борисов скончался 19 сентября в возрасте 71 года. В Театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, кроме того, ставил дипломные спектакли.
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