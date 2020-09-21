Друг рассказал о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян запланировала развод с рэпером Канье Уэстом, сообщает Page Six со ссылкой на друга семьи.

Анонимный истоник заявил, что Кардашьян хочет развестись с Уэстом из-за его слов об их дочери Норт и выступлений против абортов. «Развод уже спланирован, но она ждет, пока у него закончится маниакальный эпизод», — сказал инсайдер, имея в виду биполярное расстройство рэпера.

В июле 43-летний музыкант заявлял, что он уговорил жену не делать аборт, когда она была беременна их старшей дочерью Норт. Во время одной из предвыборных встреч претендовавший на участие в президентских выборах Канье Уэст сказал, что «почти убил свою дочь».

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