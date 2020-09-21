Ефремова в СИЗО постриг сокамерник

Один из сокамерников осужденного актера Михаила Ефремова постриг его в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович.

Литвинович посетила артиста вместе с одним из его адвокатов Романом Филипповым. «Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией. Завтра адвокат снова придет», — уточнила она.

21 сентября правозащитники впервые посетили камеру актера. Оба соседа Ефремова младше его — они 1980-х годов рождения. Один из них и постриг артиста.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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