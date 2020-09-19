В РПЦ посоветовали Ефремову читать в колонии Евангелие по примеру Достоевского

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал осужденному по делу о смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову читать в колонии Евангелие по примеру писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Священнослужитель отметил, что заключение актер — не конец света и не конец жизни, теперь Ефремову необходимо научиться жить в новых условиях и дождаться освобождения.

«Возьмите с собой Евангелие и читайте его каждый день», — посоветовал Евангелие.

Он отметил, что в свое время Достоевский тоже был осужден и приговорен к восьми годам заключение, в том числе к четырем годам каторги. Тогда единственную книгу, которую он мог с собой взять, был Новый завет. У писателя была книга издания 1823 года, которую ему подарила одна из жен декабристов

«Он [Толстой] с этой книгой не расставался: он ее прочитал вдоль и поперек... эта книга перевернула всю его жизнь, и, когда он вернулся из заключения, он был совсем другим человеком», — сказал представитель РПЦ.

В заключении митрополит пожелал Ефремову, чтобы Евангелие поменяло и его жизнь к лучшему.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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