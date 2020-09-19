Адвокат рассказала, как Ефремов может получить условный срок

Адвокат Наталья Моросникова объяснила, как можно смягчить наказание для актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По ее словам, «для начала» нужно наложить дисциплинарные взыскания на обоих защитников.

Юрист отметила, что наличие у Эльмана Пашаева непогашенной судимости на момент получения статуса адвоката может стать причиной для требования пересмотреть дела Ефремова.

«Ефремов должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия», — добавила Моросникова.

Ранее Пашаева, который защищал интересы артиста Михаила Ефремова в суде, лишили адвокатского статуса.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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