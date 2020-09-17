Авторы «Южного парка» решили посмеяться над пандемией
Создатели мультсериала «Южный парк» решили посвятить специальный эпизод пандемии коронавируса. На Youtube-канале сериала выложили трейлер данной серии.
В ней взрослым и детям приходится нелегко. В трейлере показана жизнь детей в школе, куда они отправились после самоизоляции. На них надеты маски, они отделены друг от друга пластиковыми экранами, а в роли учителя выступает детектив полиции.
Авторы впервые за 23 сезона шоу решили выпустить серию продолжительностью в 1 час.
Премьера состоится 30 сентября на Comedy Central, и в течение 24 часов эпизод будет доступен на платформе HBO Max.
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