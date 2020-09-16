Раскрыто содержимое папки Ефремова на оглашении приговора

Российский актер Михаил Ефремов приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с папкой. Информацией о том, что именно в ней содержалось, поделилась сестра артиста Анастасия в интервью «СтарХиту».

По ее словам, в папке был текст пьесы.

«А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — рассказала Анастасия.

Она отметила, что ее брат по своей натуре очень деятельный человек. Сестра актера надеется, что в колонии ему позволят творить, чтобы не сидеть сложа руки.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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